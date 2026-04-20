Белоруссия применит оружие при угрозе ее существованию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.04.2026
09:16 20.04.2026
Белоруссия применит оружие при угрозе ее существованию, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия применит все оружие, если будет угроза ее существованию

© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
  • Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия применит оружие в случае угрозы существованию страны.
  • Согласно договору с Россией, Белоруссия может использовать все имеющиеся у нее средства в ответ на агрессию.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Белоруссия, согласно договору с Россией, применит все оружие, которое у нее есть, если страна подвергнется агрессии, угрожающей ее существованию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
"Это не значит, что мы завтра же, если начнётся там какое-то противостояние, ударим ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена на нас агрессия. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Но если мы увидим, что это будет грозить существованию Беларуси, то не только мы, но и, согласно нашему договору с Российской Федерацией, мало не покажется, и мы применим всё, что у нас есть", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
