09:14 20.04.2026
В Белоруссии есть возможности, чтобы жить хорошо, заявил Лукашенко

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть возможности для того, чтобы жить хорошо.
  • Задача государства — создать условия для нормальной, честной и справедливой жизни, отметил Лукашенко.
  • Лукашенко подчеркнул, что нарушение законов и несправедливые действия могут привести к внутренней и внешней нестабильности, как на Украине.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть возможности, чтобы жить хорошо.
"На Западе много разумных политиков, которые слышат и верят фактам. Факт есть факт. Как бы нас ни пытались истребить и убрать из этой жизни, мы все-таки живем. Очень опасно говорить, что мы хорошо живем, президенту опасно, потому что хватает всего: и хорошего, и плохого. Но я всегда своим людям говорю, что мы живем так, как этого заслуживаем. У нас есть реальные возможности для того, чтобы жить лучше — и даже жить хорошо. Но это зависит от каждого человека", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Европа не хочет столкновения с Россией и Белоруссией, считает Лукашенко
Белорусский президент пояснил, что задача его как президента и государства — создать возможности для нормальной жизни, честной и справедливой. "Честной и справедливой. Потому что, если ты нарушаешь законы и если ты действуешь несправедливо и пытаешься свои карманы набить за счет других, обогатиться за счет других, — это не наша политика. Мы на это жестоко реагируем, чего бы нам это ни стоило. Потому что это приведет к войне", - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что это может привести как минимум к внутриполитической, гражданской войне внутри страны. "Что может вылиться, как на Украине, в войну со своими соседями. Поэтому я это очень хорошо знаю и остерегаюсь", - пояснил он.
Никакие войны с территории Белоруссии невозможны, заявил Лукашенко
