В Белоруссии есть возможности, чтобы жить хорошо, заявил Лукашенко

Белорусский президент пояснил, что задача его как президента и государства — создать возможности для нормальной жизни, честной и справедливой. "Честной и справедливой. Потому что, если ты нарушаешь законы и если ты действуешь несправедливо и пытаешься свои карманы набить за счет других, обогатиться за счет других, — это не наша политика. Мы на это жестоко реагируем, чего бы нам это ни стоило. Потому что это приведет к войне", - отметил он.