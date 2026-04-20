Лукашенко назвал Ким Чен Ына крепким мужиком, который никому не мешает жить

Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын - "крепкий мужик", борется за интересы своей страны и никому не мешает жить.
"Ким в Северной Корее. Ну вы его демонизировали. Прекрасный, умный, образованный человек. Он борется за свои интересы. За интересы своей страны. Он никому не мешает жить. Это вы его пытаетесь уничтожить. Он крепкий мужик, он пытается защититься. Как может, как он это понимает", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Президент Белоруссии отметил, что лидер КНДР готов иметь с ним добрые, дружеские отношения. "Я не против. Вот с такими людьми дружить можно не потому, что они враги Америки, а потому, что они тоже с тобой хотят дружить", - подчеркнул он.