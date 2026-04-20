Минск открыт для выстраивания дружеских отношений с США, заявил Лукашенко

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт, если США готовы выстраивать с Белоруссией дружеские отношения.
"Если Дональд Трамп готов выстраивать со мной, или Беларусь — Америка, дружеские отношения, мы для этого открыты. И мы этого хотим", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Он заявил, что было бы желательно, чтобы все дружили друг с другом. Лукашенко полагает, что тогда не будет ни войн, тогда будет помощь друг другу.