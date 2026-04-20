Минск открыт для выстраивания дружеских отношений с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.04.2026
09:08 20.04.2026
Минск открыт для выстраивания дружеских отношений с США, заявил Лукашенко

Лукашенко: если США готовы выстраивать с Белоруссией дружбу, то Минск открыт

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт для выстраивания дружеских отношений с США.
  • Лукашенко выразил желание дружить с США и отметил, что это поможет избежать войн и способствовать взаимопомощи.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт, если США готовы выстраивать с Белоруссией дружеские отношения.
"Если Дональд Трамп готов выстраивать со мной, или Беларусь — Америка, дружеские отношения, мы для этого открыты. И мы этого хотим", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Он заявил, что было бы желательно, чтобы все дружили друг с другом. Лукашенко полагает, что тогда не будет ни войн, тогда будет помощь друг другу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лукашенко заявил, что в США много положительного, но "дури тоже хватает"
