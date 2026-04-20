09:06 20.04.2026
Никакие войны с территории Белоруссии невозможны, заявил Лукашенко

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что войны с территории Белоруссии против Польши и Литвы невозможны.
  • Лукашенко предупредил соседние страны о готовности Беларуси защищаться в случае агрессии против нее.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Никакие войны с территории Белоруссии против Польши и Литвы невозможны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придётся отвечать. Мы не хотим этого. Если вы этого хотите и захотите, то мы будем защищаться всеми возможными доступными для нас средствами", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Он отметил, что его задача — предупредить своих соседей: "Эстония, Латвия, Литва, Польша, может быть, в какой-то степени Украина, — что упаси их Господь совершить агрессию против Беларуси".
