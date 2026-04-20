Лукашенко заявил, что спокойно относится, когда его называют диктатором
08:55 20.04.2026 (обновлено: 09:29 20.04.2026)
Лукашенко заявил, что спокойно относится, когда его называют диктатором

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к тому, что его называют диктатором.
  • Лукашенко отметил, что был готов к тому, что его радикальные взгляды могут вызвать неприятие у многих людей.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к тому, что его называют диктатором.
"Я прагматик. И - опять - не потому, что я был опытный политик, когда стал президентом, еще зеленым, сопливым политиком был, 40 лет еще не было. Но Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его, что европейские элиты называют его диктатором.
Он добавил, что люди всегда понимают радикальные настроения того или иного политика. "Если ты радикальный человек, тебя могут очень много людей не любить. Я к этому был готов", - сказал Лукашенко.
При этом он заявил, что не считает себя диктатором. "Я — нет, ни в коем случае. У меня нет ресурса такого, чтобы диктовать", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, считает ли он себя диктатором.
