Лукашенко призвал не "пристегивать" Белоруссию к России или Китаю

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Белоруссия суверенное государство, не надо ее "пристегивать" ни к РФ, ни к КНР, ни к США, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Отвечая на вопрос об отношении к нему европейских элит, Лукашенко заявил, что Европейский союз должен был давно поставить перед собой не только стратегическую цель, но и тактическую: быть самостоятельной опорой этой планеты. "Как бы ко мне они ни относились, Вы знаете, если внимательно следили за моей политикой, я был всегда за сохранение Евросоюза - не потому, что они дружественны нам, - и пытался выстраивать отношения с ними. А потому что Европейский союз, Соединённые Штаты Америки, Китай, возрождающаяся Индия, Россия - это опоры планеты. И чем больше таких опор, тем устойчивее будет сама планета", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что из этого философского смысла он исходил и поддерживал Европейский союз.
"А они всё время меня душили. Они меня куда только ни пристёгивали: и к России, и к Китаю, сейчас к Соединённым Штатам Америки, ещё к кому-то. Да нет, мы здесь, как небольшое - по меркам России, или Америки, или Китая - современное, суверенное, насколько возможно, независимое государство. Мы здесь, в центре Европы. Так Господь определил", - подчеркнул он.