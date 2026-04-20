Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал не "пристегивать" Белоруссию к России или Китаю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 20.04.2026
Лукашенко призвал не "пристегивать" Белоруссию к России или Китаю

© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию не нужно "пристегивать" ни к России, ни к Китаю, ни к США.
  • Он отметил, что всегда был за сохранение Евросоюза и считал его одной из опор планеты.
  • Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна является современным, суверенным и независимым государством в центре Европы.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Белоруссия суверенное государство, не надо ее "пристегивать" ни к РФ, ни к КНР, ни к США, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Отвечая на вопрос об отношении к нему европейских элит, Лукашенко заявил, что Европейский союз должен был давно поставить перед собой не только стратегическую цель, но и тактическую: быть самостоятельной опорой этой планеты. "Как бы ко мне они ни относились, Вы знаете, если внимательно следили за моей политикой, я был всегда за сохранение Евросоюза - не потому, что они дружественны нам, - и пытался выстраивать отношения с ними. А потому что Европейский союз, Соединённые Штаты Америки, Китай, возрождающаяся Индия, Россия - это опоры планеты. И чем больше таких опор, тем устойчивее будет сама планета", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что из этого философского смысла он исходил и поддерживал Европейский союз.
"А они всё время меня душили. Они меня куда только ни пристёгивали: и к России, и к Китаю, сейчас к Соединённым Штатам Америки, ещё к кому-то. Да нет, мы здесь, как небольшое - по меркам России, или Америки, или Китая - современное, суверенное, насколько возможно, независимое государство. Мы здесь, в центре Европы. Так Господь определил", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Белоруссия готова к большой сделке с США, заявил Лукашенко
Вчера, 08:11
 
В миреРоссияКитайБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала