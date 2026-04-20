ЕС должен быть самостоятельной опорой планеты, считает Лукашенко - РИА Новости, 20.04.2026
08:51 20.04.2026
ЕС должен быть самостоятельной опорой планеты, считает Лукашенко

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европейский союз должен быть самостоятельной опорой планеты.
  • По словам Лукашенко, он всегда был за сохранение Евросоюза, так как считает его одной из опор планеты наряду с США, Китаем, Индией и Россией.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Европейский союз должен был давно поставить перед собой тактическую цель - быть самостоятельной опорой планеты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Европейский союз должен был давно поставить перед собой не только стратегическую цель, но и тактическую: быть самостоятельной опорой этой планеты", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
По его словам, он всегда был за сохранение Евросоюза — не потому, что они дружественны Белоруссии, "а потому что Европейский союз, Соединённые Штаты Америки, Китай, возрождающаяся Индия, Россия — это опоры планеты".
Трамп дистанцировался от ЕС и НАТО, заявил Лукашенко
