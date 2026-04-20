Беглая оппозиция не сможет захватить власть в Белоруссии, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беглая белорусская оппозиция не сможет захватить власть в республике.
- Лукашенко подчеркнул, что американцы понимают реальную картину распределения власти в стране и поэтому ведут переговоры с ним.
- Президент Белоруссии отметил, что нынешние социологические исследования показывают значительное повышение его доверия среди людей.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беглая белорусская оппозиция не сможет захватить власть в республике.
"Почему американцы пошли со мной, человеком, "фальсифицировавшим" выборы, почему пошли на переговоры? Потому что они знают реальную картину. Они знают, кто управляет этой страной, реально. И какова роль этой беглой оппозиции. Да, вам хочется, чтобы она имела силу, вернулась в Беларусь и захватила власть. Но это слишком жестоко, это слишком самонадеянно. Так не будет. Они это понимают. Поэтому они разговаривают реально с властью, которая имеет здесь власть", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Президент Белоруссии подчеркнул, что категорически не согласен с утверждением, что он фальсифицировал выборы и захватил власть. "Нынешние социологические исследования показывают, что у меня доверие людей значительно выросло, даже после последних выборов. Это никто не оспаривает - даже наши беглые, ни американцы, ни европейцы", - пояснил он.