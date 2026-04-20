Трамп дистанцировался от ЕС и НАТО, заявил Лукашенко

- Дональд Трамп дистанцировался от Европейского союза и НАТО, заявил Лукашенко.
- По его словам, у президента США в приоритете национальные интересы США, среди которых — вопросы, касающиеся Венесуэлы, Кубы, Ирана и Китая.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дистанцировался от Европейского союза и НАТО, у него в приоритете национальные интересы, заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
“Трамп им (Евросоюзу - ред.) показал, что ваши вопросы - это ваши, они не имеют отношения к Америке. Хотя имеют, но... дистанцировался от Европейского союза, от Европы, от НАТО даже. А его вопросы, американские, это его вопросы. Ну и другие, которые в интересах Соединенных Штатов”, - сказал Лукашенко.