08:45 20.04.2026 (обновлено: 09:28 20.04.2026)
Лукашенко заявил о необходимости провести реформу управления государством

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости реформы в управлении государством.
  • Лукашенко отметил, что уже обсудил эту идею с некоторыми специалистами.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости реформы в управлении государством.
"Забегая вперёд, скажу, что нам надо серьёзно подумать над управлением страной. Может, даже провести реформу управления государством. Используя опыт старого", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Он упомянул, что Запад нередко указывал, как советским людям нужно строить свою жизнь, однако это ни чему не привело, поскольку оказалось "западным враньем".
"Я об этом много думаю и уже с некоторыми специалистами посоветовался, как жить дальше", - заключил президент.
В Белоруссии есть возможности, чтобы жить хорошо, заявил Лукашенко
