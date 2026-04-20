МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был против распада СССР и считает, что его нужно было реформировать.
Он заявил, что именно поэтому, когда стал президентом Белоруссии, начал реформировать страну.
"Мы начали жить от жизни, по своим средствам", - подчеркнул Лукашенко.