Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко объяснил, что его нелюбовь к коррупции идет из детства - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 20.04.2026 (обновлено: 08:36 20.04.2026)
Лукашенко объяснил, что его нелюбовь к коррупции идет из детства

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нелюбовь к коррупции у него идет из детства.
  • Лукашенко отметил, что в основе его политики будет лежать борьба за справедливость из-за виденной им в жизни несправедливости.
  • Президент подчеркнул, что коррупция лежит в основе самых страшных явлений, в том числе и войн.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нелюбовь к коррупции у него идет из детства, поэтому он решил, что в основе его политики будет лежать справедливость.
"Что касается коррупции — это взялось из детства. Вы знаете, что я из абсолютно бедной семьи. Я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаёте этот вопрос. Вот этот принцип справедливости — он оттуда", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Президент отметил, что именно из-за того, что он видел эту несправедливость, он навсегда для себя решил, что, насколько это возможно, в основе его политики будет лежать борьба за справедливость.
"Коррупция — это вопиющее качество и показатель несправедливости. Коррупция, если глубоко покопаться, она лежит в основе самых страшных явлений. В том числе и войн. Если глубоко посмотреть", - подчеркнул Лукашенко.
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала