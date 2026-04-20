Лукашенко объяснил, что его нелюбовь к коррупции идет из детства

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нелюбовь к коррупции у него идет из детства, поэтому он решил, что в основе его политики будет лежать справедливость.

"Что касается коррупции — это взялось из детства. Вы знаете, что я из абсолютно бедной семьи. Я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаёте этот вопрос. Вот этот принцип справедливости — он оттуда", - сказал Лукашенко интервью телеканалу RT

Президент отметил, что именно из-за того, что он видел эту несправедливость, он навсегда для себя решил, что, насколько это возможно, в основе его политики будет лежать борьба за справедливость.