Лукашенко призвал Зеленского взвешивать ситуацию и делать выводы

08:52 20.04.2026 (обновлено: 09:07 20.04.2026)
Лукашенко призвал Зеленского взвешивать ситуацию, иначе потеряет Украину

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского взвешивать ситуацию, по словам белорусского лидера, если Зеленский не остановится, то потеряет Украину.
"Он должен понимать, что он слишком большую цену платит за то, что произошло, за ту политику, за ту войну, которая сегодня идёт. Он должен это понять. И он должен понять, что, если не остановится, - потеряет Украину. Взвешивать - и делать соответствующие выводы", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лукашенко заявил, что сочувствует Зеленскому, получившему Украину "готовой"
