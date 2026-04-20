Лукашенко рассказал о своих принципах управления страной

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем принципе управления страной.
- Принцип заключается в том, что если не знаешь, что делать, нужно идти к людям, они подскажут, как действовать дальше.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем принципе управления страной - по его словам, когда не знаешь, что делать, нужно идти к людям.
"Моя позиция исходила от жизни… Это такой принцип, которого я придерживаюсь до сих пор. Если не знаешь, что делать - я часто об этом говорил - надо идти к людям. Они подскажут. Если ты не слепой. Они могут тебе не подсказать, но ты должен увидеть, что надо делать завтра, исходя из этой жизни", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.