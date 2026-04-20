В Одесской области раскрыли схему фиктивного оформления на службу в ВСУ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Руководство воинской части ВСУ в Одесской области фиктивно оформило на службу 19 человек, а их зарплаты присвоило, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Разоблачена организованная группа военных должностных лиц, которые наладили схему фиктивного оформления лиц на службу. По данным следствия, в 2022-2025 годах в списки личного состава внесли 19 человек, которые фактически не служили. Несмотря на это, им оформляли документы о якобы исполнении обязанностей, что становилось основанием для начисления денежного обеспечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным ведомства, схема действовала в Одесской области. В ней были задействованы командир воинской части, двое его заместителей, заместитель командира батальона и командир роты. Через фиктивное оформление на службу они присвоили более 15 миллионов гривен (более 340 тысяч долларов). Подозреваемым предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, служебном подлоге, пособничестве в уклонении от военной службы.