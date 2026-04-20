18:01 20.04.2026
США предпринимают усилия для продления прекращения огня в Ливане, пишут СМИ

Asharq Al-Awsat: США стараются продлить перемирие между Ливаном и Израилем

© AP Photo / Jacquelyn Martin — Трехсторонняя встреча предствавителей США, Израиля и Ливана в госдепартаменте США
Трехсторонняя встреча предствавителей США, Израиля и Ливана в госдепартаменте США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон предпринимает усилия для продления режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил о намерении продолжить переговоры с Израилем для полного прекращения боевых действий и вывода израильских сил со всей территории Ливана.
БЕЙРУТ, 20 апр - РИА Новости. Вашингтон предпринимает усилия с целью продления режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, пишет ливанская газет Asharq Al-Awsat со ссылкой на спикера ливанского парламента Набиха Берри.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней, начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля.
"Берри сообщил изданию Alshrq Al-Awsat о наличии усилий со стороны Вашингтона по продлению режима прекращения огня, отказавшись раскрыть свою позицию по вопросу прямых переговоров с Израилем, которые планирует президент республики", - пишет газета.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна продолжит переговоры с Тель-Авивом с целью полного прекращения боевых действий, вывода израильских сил со всей территории Ливана и развертывания армии до международно признанных южных границ.
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Президент Ливана заявил о готовности вести переговоры с Израилем
Вчера, 13:54
 
