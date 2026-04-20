США предпринимают усилия для продления прекращения огня в Ливане, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 20 апр - РИА Новости. Вашингтон предпринимает усилия с целью продления режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, пишет ливанская газет Asharq Al-Awsat со ссылкой на спикера ливанского парламента Набиха Берри.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней, начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля.
"Берри сообщил изданию Alshrq Al-Awsat о наличии усилий со стороны Вашингтона по продлению режима прекращения огня, отказавшись раскрыть свою позицию по вопросу прямых переговоров с Израилем, которые планирует президент республики", - пишет газета.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна продолжит переговоры с Тель-Авивом с целью полного прекращения боевых действий, вывода израильских сил со всей территории Ливана и развертывания армии до международно признанных южных границ.