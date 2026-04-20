Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:10 20.04.2026 (обновлено: 11:11 20.04.2026)
Ликсутов: территорию ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили на 38 гектаров

© Фото : пресс-служба ДИПП Территория ОЭЗ "Технополис Москва"
Территория ОЭЗ "Технополис Москва"
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.Территория ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 38 гектаров и теперь превышает 430 гектаров, это позволит разместить на площадках больше высокотехнологичных предприятий, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что прирост составил почти 10% от прежней площади.
"Развитие особой экономической зоны — один из приоритетов промышленной политики столицы. Интерес бизнеса к готовой инфраструктуре и налоговым преференциям стабильно растет, поэтому город увеличивает территорию для новых предприятий. Расширение границ ОЭЗ позволит создать более семи тысяч новых рабочих мест и привлечь дополнительные инвестиции в экономику города. Уже сегодня здесь работают свыше 240 компаний, и с каждым годом число желающих локализовать производство на льготных условиях увеличивается", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра добавил, что в соответствии с поручением столичного градоначальника Сергея Собянина, к 2030 году территорию ОЭЗ планируется расширить в 1,5 раза.
Площадка "Печатники" стала больше на 16,9 гектара. На данный момент там ведется строительство технопарка и промышленно-логистического комплекса. Общая площадь объектов — более 280 тысяч квадратных метров. Здесь будет представлено производство медицинских изделий, фармацевтики, электромобилестроения и приборостроения.
Также площадку в новой Москве, где строится кластер по производству аккумуляторных батарей, расширили на 14 гектаров.
Кроме того, площадь индустриального парка "Руднево" увеличена на семь гектаров. Здесь завершили строительство четырех из пяти корпусов общей площадью около 140 тысяч квадратных метров. На этом месте разместятся производства высокотехнологичной продукции в ключевых отраслях, в том числе авиастроение, медицинская промышленность и другие.
Объем инвестиций в ОЭЗ Москвы вырос с 2020 года в девять раз и достиг 490 миллиардов рублей. На предприятиях создано свыше 30 тысяч рабочих мест. Согласно стратегии развития московской промышленности, к 2030 году площадь инфраструктуры вырастет почти в три раза и составит 5,7 миллиона квадратных метров. Также количество рабочих мест на площадках ОЭЗ должно превысить 90 тысяч.
ОЭЗ "Технополис Москва" является одной из самых эффективных инструментов поддержки высокотехнологичного бизнеса в России. Резидентам доступны налоговые льготы. В течение 10 лет они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Ставка налога на прибыль для них составляет 2% вместо стандартных 25%. Также в рамках процедуры свободной таможенной зоны компании не платят пошлины и НДС при ввозе оборудования.
Расширение ОЭЗ позволяет бизнесу локализовать производства на льготных условиях, создавать новые рабочие места и укреплять технологический суверенитет. Все это соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
