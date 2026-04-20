Синоптик рассказал, на территорию каких регионов России вернулся снег
08:16 20.04.2026 (обновлено: 08:20 20.04.2026)
Синоптик рассказал, на территорию каких регионов России вернулся снег

Леус: снежный покров сформировался на территории ЦФО РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве. Архивное фото
  • На территории Центрального федерального округа (ЦФО) сформировался снежный покров.
  • В некоторых районах ЦФО и Приволжского федерального округа (ПФО) за ночь выпало от 5 до 26 миллиметров осадков.
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о продолжающихся осадках в смешанной фазе в ЦФО, которые будут ухудшать видимость и делать дороги и тротуары скользкими.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Снежный покров сформировался на территории Центрального федерального округа РФ, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"На территорию ЦФО вернулся снежный покров. Активный южный циклон к утру понедельника вышел своим центром на юг Пензенской области и принёс на восток ЦФО очаги сильных осадков и сформировал локальный временный снежный покров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что на территории центральных и южных районов столичного региона осадки были небольшими и за ночь местами выпало менее 1 миллиметров осадков. А во Владимирской области минувшей ночью выпало до 5 миллиметров осадков, в Рязанской области – до 13 миллиметров, что составляет треть от месячной нормы апреля.
"Еще более интенсивные осадки прошли на западе Приволжского федерального округа (ПФО). В Мордовии выпало до 22 мм осадков, в Ульяновской области – до 23 миллиметров, а в Пензенской области – до 26 миллиметров осадков, что превысило две трети (68%) от нормы апреля", - отметил Леус.
По его словам, во Владимирской области сформировался снежный покров до 3 сантиметров высотой, в Рязанской – до 12 сантиметров. В Мордовии высота снежного покрова составляет до 4 сантиметров, в Марий-Эл – до 5 сантиметров. А в некоторых районах Нижегородской области высота снега утром в понедельник достигла 14 сантиметров.
"Сегодня на территории ЦФО осадки в смешанной фазе ещё пройдут. В восточных и южных районах регионе ожидается небольшой снег и мокрый снег, в остальных районах мокрый снег с дождём. Осадки будут ухудшать видимость, на дорогах и тротуарах станет скользко", - добавил он.
