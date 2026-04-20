"Не намерены терпеть". Предупреждение Лаврова вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 20.04.2026
22:15 20.04.2026
"Не намерены терпеть". Предупреждение Лаврова вызвало переполох на Западе

Христофору: Лавров послал сигнал ЕС, что терпение России может лопнуть

© REUTERS / Turkish Foreign Ministry — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи в Анталье. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Алекс Христофору заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил Западу сигнал о том, что терпение Москвы не бесконечно и Россия больше не намерена терпеть удары по своим объектам.
  • По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, Москва направила Западу серьезные предупреждения после инцидентов с беспилотниками.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали сигналом для Запада, что терпение Москвы не бесконечно, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Похоже, Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя дронам пролетать над своей территорией и наносить удары по российским объектам, инфраструктуре, а также по гражданским целям, в том числе по жилым домам. Лаврова спросили, что Россия собирается с этим делать — будет ли она вообще что-то предпринимать. Таким образом, ему задали вопрос о красных линиях. В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. <…> Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже заканчивается", — отметил он.
По мнению журналиста, Москва после инцидентов с беспилотниками направила Западу важные сигналы.
"Сейчас Россия, без сомнения, выступила с очень серьезными предупреждениями в адрес Европы. В этом нет никаких сомнений. Медведев выступил с предупреждением. Шойгу выступил с предупреждением. Лавров выступил с предупреждением. Захарова выступила с предупреждением. А Министерство обороны России опубликовало список объектов, связанных с беспилотниками, что само по себе является весьма весомым сигналом", — заключил он.
В субботу Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение России может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.
