Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 20.04.2026
Лавров рассказал, что будет развивать Россия как председатель ОДКБ

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия как председатель ОДКБ поставила задачу на развитие авиационной компоненты и совершенствование организации противовоздушной обороны, заявил Сергей Лавров.
  • Особое внимание будет уделяться миротворческим силам организации, включая доработку нормативной базы для участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.
  • Лавров отметил работу над укреплением отношений в сфере международной информационной и биологической безопасности.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия как председатель ОДКБ поставила задачу на развитие авиационной компоненты и совершенствование организации противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Президентом, он же является председателем Совета коллективной безопасности, поставлена задача по развитию авиационной компоненты коллективных сил, совершенствование организации противовоздушной обороны в формате ОДКБ", - сказал министр в ходе выступления на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ .
Он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться и миротворческим силам организации, включая доработку нормативной базы, которая регламентирует участие ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.
По его словам, в рамках организации работают и над укреплением отношений в сфере международной информационной безопасности.
"Запад здесь явно пытается политизировать эту сферу и узурпировать право на объективную информацию, единственную из его источников. В этой сфере мы тоже видим серьезный потенциал наращивания взаимодействия по линии и специальных служб, и других компетентных ведомств", - добавил Лавров.
Он упомянул сотрудничество в сфере биологической безопасности, которая также является одним из приоритетов, "включая интеграцию новейших достижений науки, медицинских технологий, и в интересах обеспечения биобезопасности на пространстве ОДКБ".
РоссияСергей ЛавровОДКБООНБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала