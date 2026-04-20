Лавров рассказал, что будет развивать Россия как председатель ОДКБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия как председатель ОДКБ поставила задачу на развитие авиационной компоненты и совершенствование организации противовоздушной обороны, заявил Сергей Лавров.

Особое внимание будет уделяться миротворческим силам организации, включая доработку нормативной базы для участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.

Лавров отметил работу над укреплением отношений в сфере международной информационной и биологической безопасности.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия как председатель ОДКБ поставила задачу на развитие авиационной компоненты и совершенствование организации противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президентом, он же является председателем Совета коллективной безопасности, поставлена задача по развитию авиационной компоненты коллективных сил, совершенствование организации противовоздушной обороны в формате ОДКБ ", - сказал министр в ходе выступления на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ .

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться и миротворческим силам организации, включая доработку нормативной базы, которая регламентирует участие ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.

По его словам, в рамках организации работают и над укреплением отношений в сфере международной информационной безопасности.

"Запад здесь явно пытается политизировать эту сферу и узурпировать право на объективную информацию, единственную из его источников. В этой сфере мы тоже видим серьезный потенциал наращивания взаимодействия по линии и специальных служб, и других компетентных ведомств", - добавил Лавров