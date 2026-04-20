Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 20.04.2026
В ОДКБ, в отличие от НАТО и ЕС, нет палочной дисциплины, заявил Лавров

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ОДКБ нет палочной дисциплины, в отличие от НАТО и ЕС.
  • Лавров подчеркнул, что в ОДКБ все решения принимаются консенсусом на принципах взаимоуважения и добрососедства.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности строится на принципах взаимоуважения и добрососедства, в организации нет никакой "палочной дисциплины", в отличие от НАТО и ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никакой палочной дисциплины, как мы это наблюдаем в НАТО, в ОДКБ не присутствует… Теперь эта палочная дисциплина перекочевала и в Евросоюз, где никем не избранная брюссельская бюрократия пытается требовать от избранных народами стран Европы правительств тех или иных действий, которые не вписываются в согласованные нормы работы Евросоюза", - сказал он на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Лавров подчеркнул, что в ОДКБ все решения принимают консенсусом. Работа организации нацелена на выработку баланса интересов, на принципах уважения друг друга, добрососедства, подлинной дружбы и взаимовыручки.
В понедельник под председательством Вячеслава Володина проходит заседание Совета ПА ОДКБ. В повестке обсуждения - вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления Совета Ассамблеи по случаю 20-летия образования ПА ОДКБ.
В миреРоссияЕвропаСергей ЛавровВячеслав ВолодинНАТОЕвросоюзОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала