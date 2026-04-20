В ОДКБ, в отличие от НАТО и ЕС, нет палочной дисциплины, заявил Лавров

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности строится на принципах взаимоуважения и добрососедства, в организации нет никакой "палочной дисциплины", в отличие от НАТО и ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никакой палочной дисциплины, как мы это наблюдаем в НАТО, в ОДКБ не присутствует… Теперь эта палочная дисциплина перекочевала и в Евросоюз, где никем не избранная брюссельская бюрократия пытается требовать от избранных народами стран Европы правительств тех или иных действий, которые не вписываются в согласованные нормы работы Евросоюза", - сказал он на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Лавров подчеркнул, что в ОДКБ все решения принимают консенсусом. Работа организации нацелена на выработку баланса интересов, на принципах уважения друг друга, добрососедства, подлинной дружбы и взаимовыручки.
В понедельник под председательством Вячеслава Володина проходит заседание Совета ПА ОДКБ. В повестке обсуждения - вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления Совета Ассамблеи по случаю 20-летия образования ПА ОДКБ.