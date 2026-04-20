Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Должен еще упомянуть в связи с попытками возрождения нацизма Британию, которая всегда была родиной философии расового превосходства", - добавил Лавров.