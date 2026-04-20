Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии
12:37 20.04.2026
Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии.
  • Глава МИД России отметил, что такой курс наблюдается также в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.
  • Лавров отдельно упомянул Британию в связи с попытками возрождения нацизма.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"К огромному сожалению, сейчас идеология, как и практика нацизма, реанимируются, в том числе, как это не прискорбно, в Германии, а также в тех странах, которые дружно подключились к гитлеровским полчищам при нападении на Советский Союз", - сказал он заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. Министр отдельно отметил Украину, на протяжении десятилетий превращаемую в инструмент ведения войны против России.
"Должен еще упомянуть в связи с попытками возрождения нацизма Британию, которая всегда была родиной философии расового превосходства", - добавил Лавров.
В миреГерманияРоссияСССРСергей ЛавровОДКБВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
