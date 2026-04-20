Отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут и ОДКБ, заявил Лавров
12:24 20.04.2026 (обновлено: 12:49 20.04.2026)
Отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут и ОДКБ, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут и регион ОДКБ.
  • На заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ Лавров подчеркнул серьезную тревогу по поводу последствий кризиса для стран Аравийского полуострова, Каспия, Южного Кавказа и Центральной Азии.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут и регион ОДКБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России добавил, что кризис в Персидском заливе, конфликт в Ливане, расширяющиеся военные действия против Сирии с прицелом на очередную попытку раскола этого государства" и полный застой, который усугубляет трагедию палестинского народа и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан, - все это скажется на регионе ОДКБ.
"Это не пройдет стороной наш регион, потому что отголоски, я только что вернулся с международной дипломатической конференции в Анталье, и из выступления президента (Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, других участников, из тех вопросов, которые прозвучали во время моего участия в этом мероприятии, звучала очень серьезная тревога не только из-за последствий кризиса вокруг Персидского залива для стран Аравийского полуострова, но и на Каспии, Южном Кавказе и Центральной Азии", - сказал Лавров на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Сергей ЛавровВ миреОДКББлижний ВостокРоссияАнталья (провинция)
 
 
