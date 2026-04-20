Лавров оценил шансы на создание Палестинского государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Шансов на создание Палестинского государства становится все меньше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Полный застой, который усугубляет трагедию палестинского народа, и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан. Шансов, если смотреть на карту географическую, на создание Палестинского государства становится все меньше", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.