12:22 20.04.2026 (обновлено: 12:30 20.04.2026)
Нарастание угроз в Евразии требует усилий от ОДКБ, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что угрозы безопасности в Евразии существенно нарастают.
  • По его словам, это требует от ОДКБ дополнительных усилий.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Угрозы безопасности в Евразии существенно нарастают, и это требует от ОДКБ дополнительных усилий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Кто внимательно следит за последним развитием событий, угрозы в Евразии существенно нарастают, это требует от нас дополнительных усилий, потому что те, кто сегодня пытаются доминировать в мире за счет развязывания войн, уничтожения мирных граждан для устрашения целых народов, они, конечно же, создают все новые и новые угрозы, в том числе и для наших стран и на нашем, еще раз подчеркну, общем пространстве", - сказал Лавров в ходе выступления на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
