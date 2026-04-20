Нарастание угроз в Евразии требует усилий от ОДКБ, заявил Лавров

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Угрозы безопасности в Евразии существенно нарастают, и это требует от ОДКБ дополнительных усилий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Кто внимательно следит за последним развитием событий, угрозы в Евразии существенно нарастают, это требует от нас дополнительных усилий, потому что те, кто сегодня пытаются доминировать в мире за счет развязывания войн, уничтожения мирных граждан для устрашения целых народов, они, конечно же, создают все новые и новые угрозы, в том числе и для наших стран и на нашем, еще раз подчеркну, общем пространстве", - сказал Лавров в ходе выступления на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.