Моральное лидерство ОДКБ востребовано как никогда, заявил Лавров

- Лавров заявил , что после завершения текущих событий моральное лидерство ОДКБ будет востребовано еще больше.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Моральное лидерство Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) востребовано как никогда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я убежден, что мы сохраняем моральное лидерство на международной арене, которое всегда было востребованным, а после завершения, надеюсь, относительно скорого, того, что мы сейчас наблюдаем, моральное лидерство будет востребовано как никогда", - сказал Лавров на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.