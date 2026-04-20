ОДКБ не будет отходить от норм международного права, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОДКБ не будет отходить от норм международного права, заявил Сергей Лавров.
- Глава МИД России отметил, что страны ОДКБ будут противодействовать попыткам подорвать международное право на фоне применения Западом силы и неоколониальных методов.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ОДКБ не будет отходить от норм международного права и будет противостоять попыткам их подорвать в то время, когда Запад все чаще применяет силу и неоколониальные методы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В нынешний период, когда Запад все чаще и все шире прибегает к нелегитимному применению силы, неоколониальным методам диктата и прямого грабежа, страны ОДКБ… цели своей деятельности не меняют и не пересматривают. Мы не будем отходить от универсальных норм международного права, будем наоборот противодействовать попыткам их подорвать и противодействовать попыткам насадить беззаконие в мировых делах", - сказал он, выступая на заседании совета парламентской ассамблеи ОДКБ.
