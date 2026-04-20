Общество в Латвии психологически готовят к войне, рассказал депутат

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. В Латвии и других странах Прибалтики ведется планомерная психологическая милитаризация гражданского населения, людей настраивают негативно к соседям, рассказал в интервью РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Сегодня милитаризацию делают для гражданских. Их настраивают негативно по отношению к соседу постоянно. Планомерно, ежедневно - это психологическая милитаризация, которая сегодня проходит на территории Прибалтики. Эта работа ведется четко, грамотно и без остановки", - сказал Росликов.
Он считает, что местные политики и журналисты должны приложить максимум усилий, чтобы разбивать эти попытки психологически милитаризировать людей.
Парламентарий отметил, что милитаризация сегодня идет не в плане подготовки оружия и армии, а именно психологической подготовки гражданских к войне. При этом сами армии прибалтийских государств остаются слабо оснащенными.
"Военный потенциал - все-таки это люди. А технологическим сегодня похвастаться нечего", - добавил депутат.
В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.