Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском, рассказал депутат

Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время, рассказал в интервью РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

"Уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык - это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного", — сказал он.

При этом он назвал подобные меры завуалированным запретом русского языка.

Он добавил, что в настоящее время педагоги и в детских садах "пытаются отличиться" и запрещают маленьким детям коммуницировать между собой на родном русском языке.

« "Сегодня все чаще и чаще мы фиксируем случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если клиент не начинает говорить на латышском языке",— добавил Росликов.