Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 20.04.2026 (обновлено: 04:13 20.04.2026)
Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском, рассказал депутат

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время, рассказал в интервью РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык - это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного", — сказал он.
Флаги Латвии и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Рижский депутат рассказал о последствиях давления на русских в Латвии
Вчера, 17:17
При этом он назвал подобные меры завуалированным запретом русского языка.
Он добавил, что в настоящее время педагоги и в детских садах "пытаются отличиться" и запрещают маленьким детям коммуницировать между собой на родном русском языке.
"Сегодня все чаще и чаще мы фиксируем случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если клиент не начинает говорить на латышском языке",— добавил Росликов.

В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат
Вчера, 06:55
 
В миреЛатвияРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала