Стало известно, сколько времени у россиян занимает покупка квартиры
19:40 20.04.2026
Стало известно, сколько времени у россиян занимает покупка квартиры

РИАМО: покупка квартиры у россиян занимает в среднем около трех лет

© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на ЖК "Алые паруса" в районе Щукино в Москве
Вид на ЖК "Алые паруса" в районе Щукино в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупка недвижимости в России в среднем занимает около трех лет.
  • Почти треть россиян начинает предпринимать реальные шаги к покупке квартиры только спустя 2–3 года после появления идеи.
  • Для многих россиян важна эмоциональная связь с районом будущего проживания: почти каждый четвертый уже жил в районе, где приобрел жилье.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Покупка недвижимости в России - это длительный процесс, который в среднем занимает около трех лет, к такому выводу пришли аналитики, проведя соответствующее исследование.
"Согласно исследованию, почти треть россиян (29%) начинает предпринимать реальные шаги к покупке — откладывать средства, выбирать банк или оформлять ипотеку — только спустя 2–3 года после появления самой идеи. Еще 22% начинают действовать в течение 1–2 лет, а 24% — в тот же год, когда впервые задумались о покупке. Каждый десятый (9%) идет от идеи до совершения сделки 3–5 лет, а 16% — более пяти лет", - приводит результаты исследования, которые рассказали в девелоперской компании Level Group, информационный портал РИАМО.
Удлинение цикла принятия решения происходит на фоне заметного роста стоимости жилья. Отмечается, что в условиях меняющегося рынка и колебаний ипотечных ставок покупатели стали действовать более осознанно и вдумчиво, дольше принимая решение и тщательнее оценивая все факторы. Кроме того, в среднем горизонт около трех лет - это реальное время на накопления, выбор формата жилья и адаптацию к текущим ипотечным условиям. При этом выбор жилья все чаще выходит за рамки чистой экономики: помимо рациональных факторов, важную роль играет и эмоциональное восприятие района, и окружение.
Эксперты добавили, что при этом для значительной части семейных покупателей, имеющих только один шанс воспользоваться льготной семейной ипотекой, это не просто выбор квартиры, а выбор среды жизни на долгий срок.
"Исследование также показало, что для многих россиян важна эмоциональная связь с районом будущего проживания. Почти каждый четвертый (23%) уже жил в районе, где приобрел жилье. Еще 18% регулярно бывали там раньше — приезжали за атмосферой или проводили время в любимых местах. При этом 28% знали район лишь поверхностно, а почти каждый пятый (20%) практически не был там до покупки. Еще 11% приобрели жилье удаленно, не посещая район лично", - добавляется в сообщении.
