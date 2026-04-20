В Кузбассе подросток получил 6,5 года колонии за попытку поджечь локомотив

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток из Прокопьевска Кемеровской области получил 6,5 лет за попытку поджечь локомотив.

Его признали виновным в покушении на совершение террористического акта и госизмене.

БАРНАУЛ, 20 апр – РИА Новости. Подросток, пытавшийся поджечь локомотив в Кемеровской области, приговорен к 6,5 годам воспитательной колонии по статьям о теракте и госизмене, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

« "2-й Восточный окружной военный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя ПрокопьевскаКемеровской области, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, создающего опасность причинения значительного имущественного ущерба), ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Суд назначил несовершеннолетнему осужденному наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в целях оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, в мае 2025 года осужденный прибыл на территорию станции Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги для поджога локомотива, однако не смог довести свои преступные действия до конца ввиду их пресечения сотрудниками полиции.