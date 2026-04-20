В Кемеровской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед в декабре

КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Найдено тело 9-летнего мальчика, провалившегося под лед в декабре 2025 года в поселке Абагур-Лесной Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Восемнадцатого апреля 2026 года на открытом участке реки Томь, расположенном приблизительно в семи километрах от поселка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа, обнаружено тело 9-летнего мальчика. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели", – сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, поиски второго ребенка продолжаются.
