В Кемеровской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед в декабре - РИА Новости, 20.04.2026
10:40 20.04.2026
В Кемеровской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед в декабре

СК: на Кузбассе нашли тело ребенка, провалившегося под лед в декабре 2025 года

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Абагур-Лесной Кемеровской области двое детей провалились под лед реки Томь 21 декабря 2025 года, найдено тело одного из детей, 9-летнего мальчика.
  • Поиски второго ребенка продолжаются.
КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Найдено тело 9-летнего мальчика, провалившегося под лед в декабре 2025 года в поселке Абагур-Лесной Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее пресс-служба СУ СК сообщала, что 21 декабря 2025 года в поселке Абагур-Лесной двое детей 9 и 14 лет вышли на непрочный лед реки Томь и провалились в воду. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
На Урале трое детей провалились под лед, один погиб
5 апреля, 09:57
"Восемнадцатого апреля 2026 года на открытом участке реки Томь, расположенном приблизительно в семи километрах от поселка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа, обнаружено тело 9-летнего мальчика. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели", – сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, поиски второго ребенка продолжаются.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Москве спасли женщину с доберманом, провалившихся под лед
30 марта, 12:23
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
