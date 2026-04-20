Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Курскую область, погиб местный житель
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 20.04.2026 (обновлено: 14:11 20.04.2026)
ВСУ атаковали Курскую область, погиб местный житель

В Курской области из-за удара беспилотника ВСУ погиб житель, три человека ранены

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе украинского беспилотника по агрофирме в Хомутовском районе погиб человек, еще трое ранены.
  • Пострадавшим оказали помощь, позже их направят в Курскую областную больницу.
КУРСК, 20 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал агрофирму в Хомутовском районе Курской области, есть погибший, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"По предварительной информации, ранены три человека. Еще один, к глубочайшему сожалению, погиб", — написал он в канале на платформе MAX.

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Позже их направят на лечение в областную больницу.
Глава региона призвал жителей быть крайне бдительными и осторожными.
Как сообщалось сегодня утром, за минувшие сутки ВСУ десятки раз применили артиллерию и беспилотники при атаках на Курскую область. Несколько домов получили повреждения, в некоторых населенных пунктах пропал свет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала