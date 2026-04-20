ВСУ атаковали Курскую область, погиб местный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе украинского беспилотника по агрофирме в Хомутовском районе погиб человек, еще трое ранены.
- Пострадавшим оказали помощь, позже их направят в Курскую областную больницу.
КУРСК, 20 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал агрофирму в Хомутовском районе Курской области, есть погибший, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"По предварительной информации, ранены три человека. Еще один, к глубочайшему сожалению, погиб", — написал он в канале на платформе MAX.
Пострадавшим оказали необходимую помощь. Позже их направят на лечение в областную больницу.
Глава региона призвал жителей быть крайне бдительными и осторожными.
Как сообщалось сегодня утром, за минувшие сутки ВСУ десятки раз применили артиллерию и беспилотники при атаках на Курскую область. Несколько домов получили повреждения, в некоторых населенных пунктах пропал свет.
