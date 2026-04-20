Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
12:43 20.04.2026
Доля отечественного ПО в органах власти Кубани должна достичь 76%

Руппель: доля отечественного ПО в органах власти Кубани должна достичь 76%

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости. Усиление защиты государственных систем остается ключевой задачей обеспечения информационной безопасности, к концу года доля отечественного программного обеспечения в органах власти в Краснодарском крае должна достигнуть 76%, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на Совете по защите информации.
Руппель провел Совет по защите информации, на котором участники встречи обсудили ключевые вопросы обеспечения информационной безопасности, в том числе, ускорение отказа от зарубежных программных решений в пользу отечественных.
"Ключевая задача остается прежней – системно усиливать защиту государственных систем, ускорять импортозамещение и обеспечивать устойчивость всей управленческой инфраструктуры региона. К концу года доля отечественного программного обеспечения в органах госвласти должна достигнуть 76%", - сказал Руппель на Совете.
Вице-губернатор отметил рост доли отечественных продуктов в работе госорганов - на 15%.
"По некоторым направлениям мы видим кратное увеличение. На автоматизированных рабочих местах администрации Краснодарского края, к примеру, доля отечественного программного обеспечения увеличилась с 19 до 70%", - добавил Руппель.
Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный, также принявший участие в Совете, отметил значительное снижение количества инцидентов информбезопасности в первом квартале текущего года.
"По итогам первого квартала мы наблюдаем значительное снижение: с 87 инцидентов за три месяца в конце прошлого года до 18 в начале текущего. На предыдущем заседании Совета было принято решение о внедрении в работу органов власти и госучреждений централизованного регламента управления инцидентами информационной безопасности", - сказал Завальный.
Глава департамента пояснил, что это показывает эффективность внедрения нормативной базы и регламентов, а также использования технических средств контроля.
Краснодарский крайКраснодарский крайПО (программное обеспечение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала