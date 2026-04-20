Доля отечественного ПО в органах власти Кубани должна достичь 76%

КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости. Усиление защиты государственных систем остается ключевой задачей обеспечения информационной безопасности, к концу года доля отечественного программного обеспечения в органах власти в Краснодарском крае должна достигнуть 76%, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на Совете по защите информации.

Руппель провел Совет по защите информации, на котором участники встречи обсудили ключевые вопросы обеспечения информационной безопасности, в том числе, ускорение отказа от зарубежных программных решений в пользу отечественных.

"Ключевая задача остается прежней – системно усиливать защиту государственных систем, ускорять импортозамещение и обеспечивать устойчивость всей управленческой инфраструктуры региона. К концу года доля отечественного программного обеспечения в органах госвласти должна достигнуть 76%", - сказал Руппель на Совете.

Вице-губернатор отметил рост доли отечественных продуктов в работе госорганов - на 15%.

"По некоторым направлениям мы видим кратное увеличение. На автоматизированных рабочих местах администрации Краснодарского края, к примеру, доля отечественного программного обеспечения увеличилась с 19 до 70%", - добавил Руппель.

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный, также принявший участие в Совете, отметил значительное снижение количества инцидентов информбезопасности в первом квартале текущего года.

"По итогам первого квартала мы наблюдаем значительное снижение: с 87 инцидентов за три месяца в конце прошлого года до 18 в начале текущего. На предыдущем заседании Совета было принято решение о внедрении в работу органов власти и госучреждений централизованного регламента управления инцидентами информационной безопасности", - сказал Завальный.