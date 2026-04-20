"Мало не покажется": Лукашенко предупредил США о последствиях войны на Кубе

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил США последствиями войны с Кубой - "мало не покажется".
Как уточнил белорусский лидер, Куба в отличие от Ирана находится "в подбрюшье (США - ред.), недалеко от дома Дональда Трампа в Филадельфии".
"Вам это надо? Не надо. Поэтому надо подумать. Возможно ли это? Очень проблемно", - подчеркнул Лукашенко.