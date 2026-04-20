Рейтинг@Mail.ru
"Мало не покажется": Лукашенко предупредил США о последствиях войны на Кубе - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 20.04.2026
Лукашенко предупредил США о последствиях предполагаемой войны на Кубе

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о возможных последствиях в случае начала войны с Кубой.
  • Лукашенко отметил, что Куба находится близко к территории США, и предположил, что найдутся государства, которые ее поддержат.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил США последствиями войны с Кубой - "мало не покажется".
"Если вы (США - ред.) еще на Кубу влезете и начнете воевать с кубинцами - история об этом говорит: мало не покажется. Найдутся государства, которые тихо-спокойно поддержат Кубу. И во что это обернется, трудно сказать", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
США не смогут справиться с Китаем путем военной операции, считает Лукашенко
09:39
Как уточнил белорусский лидер, Куба в отличие от Ирана находится "в подбрюшье (США - ред.), недалеко от дома Дональда Трампа в Филадельфии".
"Вам это надо? Не надо. Поэтому надо подумать. Возможно ли это? Очень проблемно", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лукашенко прокомментировал конфликт вокруг Ирана
09:36
 
КубаСШАВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала