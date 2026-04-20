В Италии считают угрозу Трампа перестать поддерживать Рим поспешной
11:47 20.04.2026
В Италии считают угрозу Трампа перестать поддерживать Рим поспешной

Крозетто считает угрозу Трампа перестать поддерживать Рим поспешной

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
РИМ, 20 апр - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что президент США Дональд Трамп поторопился с высказыванием о прекращении поддерживать Рим после перепалки с премьер-министром Джорджей Мелони.
Семнадцатого апреля Трамп на фоне конфликта с Мелони заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы не согласился помогать Вашингтону. Сообщение сопровождались ссылкой на статью об отказе Италии предоставлять свою авиабазу на Сицилии для военных самолетов США, участвующих в военной операции против Ирана.
"Я так не думаю... Один из его помощников объяснит ему правду, каковы наши правила ведения боевых действий. Трамп признает, что вынес несправедливое и поспешное решение в отношении Италии", - заявил Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.
Ранее американский лидер обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, папы Льва не было бы в Ватикане, не будь он в Белом доме. Мелони назвала эти заявления неприемлемыми, а затем заявила, что не согласна с тем, когда в обществе религиозные лидеры делают то, что говорят политики.
Папа Римский ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
