Эксперт рассказал, в каких случаях банк может снизить лимит по кредитке

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк может снизить лимит по кредитной карте, если у клиента появились просрочки платежей, снизились доходы или выросла долговая нагрузка, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Обычно лимит пересматривается по внутренней скоринговой модели банка и с учетом кредитного риска клиента, чем выше риск клиента – тем ниже лимит, объяснил он.

"В большинстве скоринговых моделей учитываются: наличие просроченных платежей по кредитной карте, кредитная история, в том числе факты банкротства. Текущая долговая нагрузка (соотношение совокупных расходов по задолженностям и совокупных доходов)", – перечислил эксперт.

Он добавил, что банк также учитывает уровень доходов и активность использования кредитной карты.

"Ухудшение одного или нескольких факторов способны спровоцировать ухудшение рейтинга, а значит и уменьшение лимитов по кредитным картам", – отметил эксперт.

При этом в некоторых случаях лимиты могут уменьшаться даже у добросовестных клиентов с высоким рейтингом во внутренней системе банка, добавил он. Среди причин – ужесточение допустимых для банка параметров достаточности капитала, что может ограничить допустимый объем кредитования, в том числе и по кредитным картам, уточнил Смирнов