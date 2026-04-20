Эксперт рассказал, в каких случаях банк может снизить лимит по кредитке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк может снизить лимит по кредитной карте, если у клиента появились просрочки платежей, снизились доходы или выросла долговая нагрузка.
- Пересмотр лимита происходит на основе внутренней скоринговой модели банка и с учетом кредитного риска клиента.
- Лимиты могут уменьшаться даже у добросовестных клиентов с высоким рейтингом во внутренней системе банка из-за ужесточения допустимых параметров достаточности капитала или роста доли проблемных кредитов.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк может снизить лимит по кредитной карте, если у клиента появились просрочки платежей, снизились доходы или выросла долговая нагрузка, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Обычно лимит пересматривается по внутренней скоринговой модели банка и с учетом кредитного риска клиента, чем выше риск клиента – тем ниже лимит, объяснил он.
"В большинстве скоринговых моделей учитываются: наличие просроченных платежей по кредитной карте, кредитная история, в том числе факты банкротства. Текущая долговая нагрузка (соотношение совокупных расходов по задолженностям и совокупных доходов)", – перечислил эксперт.
Он добавил, что банк также учитывает уровень доходов и активность использования кредитной карты.
"Ухудшение одного или нескольких факторов способны спровоцировать ухудшение рейтинга, а значит и уменьшение лимитов по кредитным картам", – отметил эксперт.
При этом в некоторых случаях лимиты могут уменьшаться даже у добросовестных клиентов с высоким рейтингом во внутренней системе банка, добавил он. Среди причин – ужесточение допустимых для банка параметров достаточности капитала, что может ограничить допустимый объем кредитования, в том числе и по кредитным картам, уточнил Смирнов.
"Еще один пример – рост совокупной доли проблемных кредитов. В данном случае кредитный портфель банка должен подвергнуться пересмотру, а вместе с ним и лимиты по кредитным картам", – заключил он.
