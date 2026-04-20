Клиентам банков раскрыли, как просить кредит, чтобы не отказали
03:05 20.04.2026
Клиентам банков раскрыли, как просить кредит, чтобы не отказали

Финансист Михайлов: грамотная подготовка повысит шансы на получение кредита

Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доля отказов в кредитовании россиян достигла 81,8%, но получить заём можно при грамотной подготовке. О том, что нужно сделать, агентству “Прайм” рассказал эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ГК Cosmovisa Дмитрий Михайлов.
"Ключевой показатель, который оценивает банк, — это показатель долговой нагрузки (ПДН). Комфортный уровень — не более 50% от дохода. Также важно проверить кредитную историю на наличие ошибок — некорректные записи встречаются чаще, чем принято думать", — пояснил Михайлов.
Он советует закрыть просрочки, погасить неиспользуемые кредитные карты и в течение полугода формировать положительную историю, аккуратно обслуживая один небольшой кредит. Подавать заявки лучше в 1–2 банка в месяц — множественные запросы снижают шансы. Ипотеку выгоднее оформлять в банке, где вы уже клиент.
Основные причины отказа: плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, низкий доход, маленький стаж, возраст. Для автокредита важен первоначальный взнос (10–30%), для ипотеки — 20% и соответствие льготным программам. Перед подачей заявки стоит собрать полный пакет документов и перепроверить каждую цифру, заключил эксперт.
