Клиентам банков раскрыли, как просить кредит, чтобы не отказали

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доля отказов в кредитовании россиян достигла 81,8%, но получить заём можно при грамотной подготовке. О том, что нужно сделать, агентству "Прайм" рассказал эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ГК Cosmovisa Дмитрий Михайлов.

"Ключевой показатель, который оценивает банк, — это показатель долговой нагрузки (ПДН). Комфортный уровень — не более 50% от дохода. Также важно проверить кредитную историю на наличие ошибок — некорректные записи встречаются чаще, чем принято думать", — пояснил Михайлов.

Он советует закрыть просрочки, погасить неиспользуемые кредитные карты и в течение полугода формировать положительную историю, аккуратно обслуживая один небольшой кредит. Подавать заявки лучше в 1–2 банка в месяц — множественные запросы снижают шансы. Ипотеку выгоднее оформлять в банке, где вы уже клиент.