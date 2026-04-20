В Подмосковье росгвардейцы спасли из канавы замерзавших котят

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье спасли из канавы брошенных котят

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Подмосковье спасли из канавы бездомных котят, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"Направляясь к месту несения службы, стражи порядка услышали жалобное мяуканье. Осмотрев территорию, они обнаружили в канаве котят, которые дрожали от холода и нуждались в помощи. Росгвардейцы аккуратно достали малышей и отнесли в служебное помещение", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что котят отогревали и отпаивали теплым молоком, пытаясь стабилизировать их состояние. Росгвардейцы не смогли остаться равнодушными и забрали по одному котенку к себе домой.