Россельхознадзор рассказал, в каких рыбных консервах нашли опасные кислоты

"Наибольшее количество несоответствий зафиксировано в категории рыбных консервов и пресервов. Из 318 исследованных проб почти каждая десятая, 10,06%, оказалась не соответствующей заявленному качеству", - сказали "Парламентской газете" в пресс-службе ведомства.
Там же уточнили, что в продукции было выявлено два основных типа нарушений: ДНК незаявленного сырья (за дорогую рыбу выдавали более дешевую) и наличие консервантов - бензойной и сорбиновой кислот. Поясняется, что эти кислоты разрешены для использования, однако пробы показывали, что их концентрация выше максимально допустимого уровня.
В ведомстве уточнили, что чаще всего производители подделывают консервы и пресервы из тресковых видов рыб, включая тихоокеанскую треску.
"Доля таких несоответствий составляет 46,87% от общего числа проб в данной категории. Основным видом фальсификации данной продукции является замена заявленного сырья тресковых видов рыб на такие виды, как минтай и горбуша", - говорится в публикации.
В материале уточняется, что за 2025 год в рамках государственного контроля получены результаты лабораторных исследований 1 069 проб рыбы и рыбной продукции, произведенной на территории РФ, из которых 70 проб, что составляет 6,55%, не соответствовали установленным требованиям по качеству, заявленному производителем.
