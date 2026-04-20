Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор рассказал, в каких рыбных консервах нашли опасные кислоты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 20.04.2026
Россельхознадзор рассказал, в каких рыбных консервах нашли опасные кислоты

© РИА Новости / Сергей Красноухов
Производство рыбных консервов в Сахалинской области
Перейти в медиабанк
Производство рыбных консервов в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Наибольшее количество несоответствий установленным требованиям по качеству, заявленному производителем, зафиксировано в категории рыбных консервов, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
"Наибольшее количество несоответствий зафиксировано в категории рыбных консервов и пресервов. Из 318 исследованных проб почти каждая десятая, 10,06%, оказалась не соответствующей заявленному качеству", - сказали "Парламентской газете" в пресс-службе ведомства.
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Там же уточнили, что в продукции было выявлено два основных типа нарушений: ДНК незаявленного сырья (за дорогую рыбу выдавали более дешевую) и наличие консервантов - бензойной и сорбиновой кислот. Поясняется, что эти кислоты разрешены для использования, однако пробы показывали, что их концентрация выше максимально допустимого уровня.
В ведомстве уточнили, что чаще всего производители подделывают консервы и пресервы из тресковых видов рыб, включая тихоокеанскую треску.
"Доля таких несоответствий составляет 46,87% от общего числа проб в данной категории. Основным видом фальсификации данной продукции является замена заявленного сырья тресковых видов рыб на такие виды, как минтай и горбуша", - говорится в публикации.
В материале уточняется, что за 2025 год в рамках государственного контроля получены результаты лабораторных исследований 1 069 проб рыбы и рыбной продукции, произведенной на территории РФ, из которых 70 проб, что составляет 6,55%, не соответствовали установленным требованиям по качеству, заявленному производителем.
ОбществоРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала