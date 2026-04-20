Россельхознадзор рассказал, в каких рыбных консервах нашли опасные кислоты

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Наибольшее количество несоответствий установленным требованиям по качеству, заявленному производителем, зафиксировано в категории рыбных консервов, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Наибольшее количество несоответствий зафиксировано в категории рыбных консервов и пресервов. Из 318 исследованных проб почти каждая десятая, 10,06%, оказалась не соответствующей заявленному качеству", - сказали " Парламентской газете " в пресс-службе ведомства.

Там же уточнили, что в продукции было выявлено два основных типа нарушений: ДНК незаявленного сырья (за дорогую рыбу выдавали более дешевую) и наличие консервантов - бензойной и сорбиновой кислот. Поясняется, что эти кислоты разрешены для использования, однако пробы показывали, что их концентрация выше максимально допустимого уровня.

В ведомстве уточнили, что чаще всего производители подделывают консервы и пресервы из тресковых видов рыб, включая тихоокеанскую треску.

"Доля таких несоответствий составляет 46,87% от общего числа проб в данной категории. Основным видом фальсификации данной продукции является замена заявленного сырья тресковых видов рыб на такие виды, как минтай и горбуша", - говорится в публикации.