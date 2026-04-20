ОДКБ, СНГ и ШОС проведут конференцию по Центральной Азии и Афганистану - РИА Новости, 20.04.2026
12:39 20.04.2026
ОДКБ, СНГ и ШОС проведут конференцию по Центральной Азии и Афганистану

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ, СНГ и ШОС проведут конференцию по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
  • Конференция запланирована на октябрь текущего года под председательством России в ОДКБ.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайская организация сотрудничества в октябре проведут конференцию по безопасности в Центральной Азии и Афганистане, заявил в понедельник генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"На октябрь сего года российское председательство (в ОДКБ - ред.) запланировало проведение совместной конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросу обеспечения безопасности в Центральной Азии и Афганистане", - заявил Масадыков, выступая на совете парламентской ассамблеи ОДКБ.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Армения в 2024 году заморозила свое участие в организации. Россия в 2026 году является страной-председателем ОДКБ, а ее президент Владимир Путин возглавляет Совет коллективной безопасности организации.
ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия с ОБСЕ, заявил генсек
Вчера, 12:35
 
