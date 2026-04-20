Лидер Колумбии намерен подать иск к президенту Эквадора
07:05 20.04.2026 (обновлено: 07:16 20.04.2026)
Лидер Колумбии намерен подать иск к президенту Эквадора

Лидер Колумбии Петро намерен подать иск к президенту Эквадора Нобоа за клевету

© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что намерен подать уголовный иск к президенту Эквадора Даниэлю Нобоа, обвинив его в клевете.
  • Петро считает, что Нобоа отнесся к нему пренебрежительно потому, что он потребовал свободы для политического заключенного Хорхе Гласа.
МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что намерен подать уголовный иск к своему эквадорскому коллеге Даниэлю Нобоа, обвинив его в клевете.
"Я принял решение подать уголовный иск против президента Нобоа за его клевету", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х.
Заявление президента Колумбии стало ответом на слова Нобоа, в которых тот связал визит Петро в эквадорский город Манта в мае 2025 года с возможными контактами с окружением эквадорского наркобарона Хосе Адольфо Масиаса Вильямара по кличке "Фито" - лидера банды "Лос-Чонерос".
"Сам Нобоа отдал приказ, как и должно быть, чтобы эквадорская армия круглосуточно обеспечивала мою безопасность в Манте, куда я прибыл в день его инаугурации, на которую был приглашен. Он отнесся ко мне пренебрежительно лишь потому, что я потребовал свободы для политического заключенного Хорхе Гласа, гражданина Колумбии и бывшего вице-президента Республики Эквадор", - добавил Петро.
Эквадор и Колумбия в последние месяцы находятся в состоянии торгового конфликта. Нобоа ввел с 1 февраля пошлины в 30% на весь импорт из Колумбии. В ответ Колумбия ввела зеркальные меры и приняла решение о приостановке международных сделок по поставке электроэнергии в Эквадор.
Ранее Петро заявил, что Глас, отбывающий наказание в Эквадоре, является политическим заключенным, а состояние его здоровья вызывает серьезные опасения. Он попросил международные организации по правам человека обеспечить соблюдение его прав.
Национальный суд Эквадора в 2024 году приговорил Гласа к 13 годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств, выделенных на восстановление после разрушительного землетрясения 2016 года.
