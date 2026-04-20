Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 20.04.2026 (обновлено: 09:47 20.04.2026)
© Фото : ЦТАКИспытания модифицированных баллистических ракет класса "земля-земля" типа Hwasongpho-11 Ra в КНДР
Испытания модифицированных баллистических ракет класса "земля-земля" типа Hwasongpho-11 Ra в КНДР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР провела испытания модифицированных баллистических ракет класса «земля-земля» типа Hwasongpho-11 Ra.
  • Ракеты были запущены со стороны восточного побережья КНДР и упали в районе восточного побережья Корейского полуострова.
  • За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил большое удовлетворение результатами.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. КНДР в воскресенье провела испытания модифицированных баллистических ракет класса "земля-земля" типа Hwasongpho-11 Ra, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что после полуночи воскресенья (по московскому времени) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. Ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова. Япония по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявила протест.
"Девятнадцатого апреля Управление ракетного вооружения Корейской Народной Демократической Республики провело испытательный запуск для оценки мощности боевой части усовершенствованной тактической баллистической ракеты класса "земля-земля" Hwasongpho-11 Ra", - пишет агентство.
Отмечается, что за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил большое удовлетворение результатами испытаний.
В миреКНДРКорейский полуостровЯпонияКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала