Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНДР провела испытания модифицированных баллистических ракет класса «земля-земля» типа Hwasongpho-11 Ra.
- Ракеты были запущены со стороны восточного побережья КНДР и упали в районе восточного побережья Корейского полуострова.
- За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил большое удовлетворение результатами.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. КНДР в воскресенье провела испытания модифицированных баллистических ракет класса "земля-земля" типа Hwasongpho-11 Ra, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что после полуночи воскресенья (по московскому времени) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. Ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова. Япония по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявила протест.
"Девятнадцатого апреля Управление ракетного вооружения Корейской Народной Демократической Республики провело испытательный запуск для оценки мощности боевой части усовершенствованной тактической баллистической ракеты класса "земля-земля" Hwasongpho-11 Ra", - пишет агентство.
Отмечается, что за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил большое удовлетворение результатами испытаний.
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
8 апреля, 08:43