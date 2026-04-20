Международный кинофестиваль "17 мгновений…" пройдет в Павловском Посаде

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Юбилейный X международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова пройдет в подмосковном Павловском Посаде с 22 по 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе заявлено множество кинолент, спектаклей и мероприятий героико-патриотического направления. Президентом международного кинофестиваля "17 мгновений…" выступает актриса и продюсер Анна Тихонова, а программным директором – Алексей Беззубиков.

В этом году в жюри фестиваля будут актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и писатель, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков; актриса театра и кино, кинорежиссер и театральный педагог, народная артистка России Елена Цыплакова; актер, режиссер, педагог, драматург, художественный руководитель "Московского армянского театра" Слава Степанян; французский и российский актер театра и кино, театральный режиссер Пьер Бурель. Возглавит жюри актер театра, кино и телевидения, народный артист России Александр Домогаров.

Традиционно в рамках фестиваля состоится экскурсия в Дом-музей Вячеслава Тихонова, посещение Музея истории русского платка и шали и Музея космонавта Валерия Быковского.

Церемония открытия фестиваля пройдет в ДК "Павлово-Покровский". Ведущими будут актеры театра и кино Ирина Безрукова, а также Максим Керин.

В концерте, посвященном открытию, примут участие певица и телеведущая Ирина Ортман, актер театра имени Моссовета, заслуженный артист России Андрей Межулис, актер театра, кино и телевидения певец и кинорежиссер, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, православный хор инженерных войск Вооруженных сил России "За веру и отечество".

В блоке конкурсного кино будут показаны 10 игровых фильмов, четыре из них – дебютные работы, а также пять документальных лент.

Фестиваль в этом году даст старт молодежному кинокампусу – киношколе, где в дни фестиваля будут заниматься дети из Павловского Посада. Дети готовились заранее – писали сценарии на историко-патриотическую тему и тему защиты животных, после чего посылали их на обсуждение организаторам фестиваля. Из тридцати сценариев жюри выбрало один, по которому в дни фестиваля будет сниматься фильм.

В рамках фестиваля пройдет также мероприятие Российского военно-исторического общества (РВИО). Зрителей ждет встреча с научным директором РВИО, российским историком, доктором исторических наук, профессором Михаилом Мягковым. Кроме того, гостей ждет творческий вечер "Мир Сент-Экзюпери". В программе – показ видео из архива семьи Сент-Экзюпери. Также мастер-классы по актерскому мастерству проведет советская и российская актриса, лауреат Государственной премии СССР Елена Борзова.

Также в программе презентация всероссийского фестиваля-акции "Белый Бим". В ее рамках пройдет выставка-пристройство бездомных животных от фонда "Дарящие надежду" и Ногинского муниципального приюта для животных, мастер-класс по обращению с животными, фотовыставка "Дарящие надежду".

В пятый раз пройдет конкурс актерской песни "Эх, яблочко!", председателем жюри которого выступит актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка Грузинской ССР, народная артистка Грузии, заслуженная артистка России Ия Нинидзе.

В день закрытия фестиваля, 26 апреля, в Павловском Посаде откроется "Аллея звезд" на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова. Все годы проведения фестиваля почетные гости и участники оставляли отпечатки рук, которые в юбилейном году станут основой "Аллеи звезд".

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет круглый стол на тему: "Искусственный интеллект. Дипфейки. Где же грань разумного и дозволенного?". В обсуждении примут участие деятели культуры, маркетологи, журналисты, артисты.

Фестивальная программа также предусматривает ретроспективные показы художественных фильмов с участием Тихонова и ряд внеконкурсных показов.

Жители Павловского Посада и гости фестиваля увидят спектакль-концерт "Помогите двум влюбленным" в исполнении студентов ГИТИС. В спектакле прозвучат песни композиторов XX века, а также романсы, песни и дуэты из оперетт.