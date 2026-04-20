Глава Курской области завершил реабилитацию после ДТП

КУРСК, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что очно выходит на полный рабочий день после пройденного курса реабилитации из-за полученных в ДТП травм.
"Над Курской областью сегодня солнечно, это очень отрадно. В очередной раз ощутил, насколько я остро соскучился и по курской земле, и по курянам, и по работе. С сегодняшнего дня выхожу уже в полноценный рабочий режим. Завершил курс реабилитации, несмотря на то, что полностью еще, конечно, нога не восстановилась, слишком серьезные травмы, какое-то время придется еще заниматься, но уже работая в полноценном режиме", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Глава региона добавил, что впереди много задач и дел, а также пожелал хорошего дня и трудовой недели.
Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. После он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. Позже он сообщил, что после полученных в ДТП травм продолжит проходить реабилитацию в специализированном профильном центре в Москве.
