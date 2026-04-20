В Харькове прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в Харькове.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
