Бессент обсудил с министром финансов Катара иранские удары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минфина США Скотт Бессент обсудил с министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль Кувари иранские удары по странам Персидского залива.
- Бессент подчеркнул, что США стремятся предотвратить будущие атаки со стороны Ирана и не допустить негативного воздействия на энергетические и прочие рынки.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент обсудил удары Ирана по странам Персидского залива со своим коллегой из Катара, Али бин Ахмедом Аль Кувари, сообщает ведомство.
"В пятницу министр финансов США Скотт Бессент встретился с министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль Кувари. Бессент и Аль-Кувари обсудили атаки Ирана на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также их региональные и глобальные экономические последствия", - говорится в сообщении ведомства.
Бессент подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся предотвратить будущие атаки со стороны Ирана и не допустить негативного воздействия на энергетические и прочие рынки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.