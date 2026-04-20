Бессент обсудил с министром финансов Катара иранские удары

"В пятницу министр финансов США Скотт Бессент встретился с министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль Кувари. Бессент и Аль-Кувари обсудили атаки Ирана на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также их региональные и глобальные экономические последствия", - говорится в сообщении ведомства.

Бессент подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся предотвратить будущие атаки со стороны Ирана и не допустить негативного воздействия на энергетические и прочие рынки.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.