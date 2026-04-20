Рейтинг@Mail.ru
Бессент обсудил с министром финансов Катара иранские удары - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 20.04.2026 (обновлено: 02:19 20.04.2026)
Бессент обсудил с министром финансов Катара иранские удары

Глава Минфина США Бессент обсудил с главой Минфина Катара удары Ирана

© AP Photo / Mariam Zuhaib
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Глава министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минфина США Скотт Бессент обсудил с министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль Кувари иранские удары по странам Персидского залива.
  • Бессент подчеркнул, что США стремятся предотвратить будущие атаки со стороны Ирана и не допустить негативного воздействия на энергетические и прочие рынки.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент обсудил удары Ирана по странам Персидского залива со своим коллегой из Катара, Али бин Ахмедом Аль Кувари, сообщает ведомство.
"В пятницу министр финансов США Скотт Бессент встретился с министром финансов Катара Али бин Ахмедом Аль Кувари. Бессент и Аль-Кувари обсудили атаки Ирана на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также их региональные и глобальные экономические последствия", - говорится в сообщении ведомства.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Глава МИД Ирана назвал угрозы США несерьезной дипломатией, пишут СМИ
01:22
Бессент подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся предотвратить будущие атаки со стороны Ирана и не допустить негативного воздействия на энергетические и прочие рынки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Без колебаний". В США предупредили о новой провокации против Ирана
01:12
 
В миреСШАИранКатарСкотт БессентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала