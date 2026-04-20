02:48 20.04.2026
Кардиолог назвал опасную болезнь, которая может протекать бессимптомно

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Кардиограмма
Кардиограмма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно и в 80% случаев является причиной внезапной сердечной смерти среди россиян.
  • В группе риска — люди с гипертонией, избыточной массой тела, а также перенесшие инфаркт, страдающие сердечной недостаточностью и тяжелыми аритмиями.
ВОЛГОГРАД, 20 апр – РИА Новости. Ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно и в 80% случаев является причиной внезапной сердечной смерти среди россиян, в группе риска – люди с гипертонией и имеющие избыточную массу тела, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин.
"Основной причиной внезапной сердечной смерти, до 80% случаев, является ишемическая болезнь сердца, которая может протекать бессимптомно. К группам высокого риска относятся пациенты с перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью, а также тяжелыми аритмиями", - сообщил профессор.
Среди факторов риска специалист назвал гипертонию, высокий холестерин, курение, низкую физическую активность и стресс, отметив, что в России около 25% взрослых на сегодня имеют ожирение, а 62% - избыточную массу тела. Он также обратил внимание на важность семейного анамнеза: ранние случаи сердечно-сосудистых заболеваний и тем более гибели родственников могут указывать на повышенные риски, в том числе внезапной смерти.
