Кардиолог назвал опасную болезнь, которая может протекать бессимптомно

ВОЛГОГРАД, 20 апр – РИА Новости. Ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно и в 80% случаев является причиной внезапной сердечной смерти среди россиян, в группе риска – люди с гипертонией и имеющие избыточную массу тела, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин.