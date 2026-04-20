Тюменская полиция разыскивает пропавшую девочку

ТЮМЕНЬ, 20 апр — РИА Новости. Полиция разыскивает девочку 2012 года рождения, которая ушла из дома в воскресенье в селе Иска Нижнетавдинского округа, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Информация о розыске девочки 2012 года рождения размещена в местных интернет-изданиях и соцсетях. В ней указано, что она ушла из дома 19 апреля и ранее так не поступала. В полицию о пропаже дочери сообщила ее мать.